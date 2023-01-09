В Швеции решили возобновить воинскую обязанность

Правительство Швеции решило возобновить воинскую обязанность, передает Bloomberg.
Шведские власти вернут призыв граждан на военную службу, чтобы усилить обороноспособность страны. Отмечается, что Стокгольм обязался увеличить военные расходы до двух процентов от ВВП, а также удвоить к следующему десятилетию число призывников до 10 тысяч человек.
Помимо этого, начнется обучение для людей, которые захотят служить в муниципальных службах спасения в случае военного конфликта. Премьер страны Ульф Кристерссон добавил, что такой сценарий в то же время даст возможность обучиться призывникам, которые не желают проходить военную подготовку.