В Швеции решили возобновить воинскую обязанность

Шведские власти вернут призыв граждан на военную службу, чтобы усилить обороноспособность страны. Отмечается, что Стокгольм обязался увеличить военные расходы до двух процентов от ВВП, а также удвоить к следующему десятилетию число призывников до 10 тысяч человек.