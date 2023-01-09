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24 минуты назад

В Швеции решили возобновить воинскую обязанность

Lenta.ru

Правительство Швеции решило возобновить воинскую обязанность, передает Bloomberg.

В Швеции решили возобновить воинскую обязанность
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шведские власти вернут призыв граждан на военную службу, чтобы усилить обороноспособность страны. Отмечается, что Стокгольм обязался увеличить военные расходы до двух процентов от ВВП, а также удвоить к следующему десятилетию число призывников до 10 тысяч человек.

Помимо этого, начнется обучение для людей, которые захотят служить в муниципальных службах спасения в случае военного конфликта. Премьер страны Ульф Кристерссон добавил, что такой сценарий в то же время даст возможность обучиться призывникам, которые не желают проходить военную подготовку.

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