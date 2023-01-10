Патрушев объяснил, зачем России нужны сильные армия и спецслужбы

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул важность наличия у РФ современных вооруженных сил и спецслужб с учетом нынешних реалий.
"Нам в условиях появления новых военных угроз важно иметь такие вооруженные силы и спецслужбы, чтобы у противников России даже мысли не было, что они могут воевать с нами", - сказал он в интервью aif.ru.
Отдельно Патрушев подчеркнул, что несокрушимая сила РФ состоит в трудолюбивых людях, "преимущество которых заключается в том числе и в различных взглядах на жизнь, в их многонациональности и многоконфессиональности".
"Важно понять, что у нас уникальная и самобытная культура, что Россия - это не Европа, не Азия и уж тем более не "анти-Запад". В этом, кстати, наше фундаментальное отличие. Для русского человека ненависть по определению не может являться объединяющим началом. Ненавистью полны лишь западники, которые в открытую называют нас противниками", - добавил секретарь Совбеза.
В связи с этим, считает он, им надо напомнить об их безуспешных военных операциях во Вьетнаме, Афганистане и в других странах.