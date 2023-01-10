Патрушев объяснил, зачем России нужны сильные армия и спецслужбы

"Важно понять, что у нас уникальная и самобытная культура, что Россия - это не Европа, не Азия и уж тем более не "анти-Запад". В этом, кстати, наше фундаментальное отличие. Для русского человека ненависть по определению не может являться объединяющим началом. Ненавистью полны лишь западники, которые в открытую называют нас противниками", - добавил секретарь Совбеза.