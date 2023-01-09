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40 минут назад

Ремонт «Лошарика» завершат в 2024 году

Lenta.ru

Ремонт и восстановление атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения АС-31 «Лошарик» планируют завершить в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу.

Ремонт «Лошарика» завершат в 2024 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник отметил, что на АПЛ загружена новая активная зона реактора. Также на «Лошарике» идет монтаж и наладка новейшего гидроакустического, навигационного и специального оборудования взамен уничтоженного или поврежденного при пожаре.

«Завершить работы намечено в конце 2024 года, после чего примерно в течение следующего года будут проведены испытания аппарата», — сказал он. Также источник подчеркнул, что титановый корпус АПЛ не пострадал при пожаре, что обеспечит АС-31 прежнюю максимальную глубину погружения. По его словам, глубину погружения могут незначительно уменьшить «во избежание возможных рисков».

Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

В июле обозреватель американского издания 19FortyFive Харрисон Касс отметил, что АС-31 испытывали на глубине, которая почти в три раза превышает предельную глубину погружения американских субмарин типа «Лос-Анджелес».

В марте 2021 года источник ТАСС сообщил, что специалисты Центра судоремонта «Звездочка» завершили выгрузку активной зоны ядерного реактора АС-31.

Армия,Центр судоремонта "Звездочка",
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