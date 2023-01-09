Ремонт «Лошарика» завершат в 2024 году

«Завершить работы намечено в конце 2024 года, после чего примерно в течение следующего года будут проведены испытания аппарата», — сказал он. Также источник подчеркнул, что титановый корпус АПЛ не пострадал при пожаре, что обеспечит АС-31 прежнюю максимальную глубину погружения. По его словам, глубину погружения могут незначительно уменьшить «во избежание возможных рисков».