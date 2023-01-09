Количество "отказников" в бундесвере выросло впятеро в 2022 году

Количество отказников в бундесвере выросло в пять раз после начала российской спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на данные Федерального управления Германии по делам семьи и гражданского общества, сообщает ФАН.

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Как стало известно, в течение 2022 года 951 действующий военнослужащий немецкой армии подал заявление об отказе от военной службы по соображениям совести. Это почти в пять раз больше, чем в 2021 году.

"В 2021 году мы получили 201 заявление об отказе от военной службы по соображениям совести", — отметил представитель федерального ведомства в комментарии информационному агентству RDN.