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48 минут назад

В Польше допустили передачу Украине "символической" партии танков Leopard

Газета.Ru

Представитель канцелярии польского президента по международную проблематике Якуб Кумох заявил, что Польша может передать Украине "символическое" количество танков Leopard в коалиции с другими западными странами. Об этом он заявил в эфире польской радиостанции ZET.

В Польше допустили передачу Украине "символической" партии танков Leopard
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кумох назвал "абсолютной дезинформацией" сведения о передаче крупной партии танков.

"Говорить о том, что Польша отдаст несколько десятков или сотен танков, — это абсурд", - сказал представитель канцелярии.

Он также уточнил, что Польша может стать лишь частью коалиции, которая передаст Украине бронетехнику, но в одиночку заниматься этими поставками не будет.

Ранее премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в ходе брифинга заявил, что Варшава пока не планирует передавать Киеву свои танки Leopard. Он отметил, что в настоящий момент власти Польши ведут переговоры с другими странами о создании коалиции, которая будет передавать Украине тяжелое вооружение. В частности, переговоры ведутся с Германией.

Армия,В мире,Матеуш Моравецкий,
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