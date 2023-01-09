В Польше допустили передачу Украине "символической" партии танков Leopard

Представитель канцелярии польского президента по международную проблематике Якуб Кумох заявил, что Польша может передать Украине "символическое" количество танков Leopard в коалиции с другими западными странами. Об этом он заявил в эфире польской радиостанции ZET.

Кумох назвал "абсолютной дезинформацией" сведения о передаче крупной партии танков.

"Говорить о том, что Польша отдаст несколько десятков или сотен танков, — это абсурд", - сказал представитель канцелярии.

Он также уточнил, что Польша может стать лишь частью коалиции, которая передаст Украине бронетехнику, но в одиночку заниматься этими поставками не будет.