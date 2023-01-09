В ДНР предложили воссоздать контрразведку «Смерш»

«Мы все прекрасно понимаем, кто должен был услышать это обращение. На этом фоне появилась новая волна призывов и выступлений так называемой "российской интеллигенции", которые точно так же можно расценивать как измену Родине, как призывы к свержению государственного строя», — заявил советник врио главы ДНР.