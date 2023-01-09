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1 час назад

В ДНР предложили воссоздать контрразведку «Смерш»

Lenta.ru

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин предложил воссоздать советскую контрразведку «Смерш» времен Великой Отечественной войны. Заявление Гагина в понедельник, 9 января, публикует РИА Новости.

В ДНР предложили воссоздать контрразведку «Смерш»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Гагина, воссоздание «Смерша» стало бы адекватным ответом на стоящие перед Россией угрозы и вызовы. Он напомнил, что в годы войны перед организацией стояла задача борьбы с диверсионными группами противника, предателями, в том числе и в культурной сфере.

Советник врио главы ДНР напомнил о недавнем обращение посольства США к россиянам с призывом к беспорядкам.

«Мы все прекрасно понимаем, кто должен был услышать это обращение. На этом фоне появилась новая волна призывов и выступлений так называемой "российской интеллигенции", которые точно так же можно расценивать как измену Родине, как призывы к свержению государственного строя», — заявил советник врио главы ДНР.

Под названием «Смерш» (сокращенное от «смерть шпионам») 19 апреля 1943 года в СССР были созданы ряд независимых друг от друга контрразведывательных организаций.

Армия,Ян Гагин,
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