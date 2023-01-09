В США заявили о превращении конфликта на Украине в «окопную войну»

Конфликт в восточной части Украины превращается в «окопную войну». Об этом заявил американский сенатор Ангус Кинг в интервью телеканалу CBS.

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«Это почти как в Первую мировую войну. Это ужасно», — счел политик.

По словам Кинга, бронированные машины пехоты (БМП), которые вошли в новый пакет помощи Украине, призваны помочь Киеву преломить ситуацию на восточном направлении.

Сенатор также подчеркнул важность решения Белого дома передать украинским военным зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. По его словам, энергетическая инфраструктура Украины оказалась практически беззащитна перед лицом российских ракетных ударов.