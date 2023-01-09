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8 минут назад

В США заявили о превращении конфликта на Украине в «окопную войну»

Lenta.ru

Конфликт в восточной части Украины превращается в «окопную войну». Об этом заявил американский сенатор Ангус Кинг в интервью телеканалу CBS.

В США заявили о превращении конфликта на Украине в «окопную войну»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Это почти как в Первую мировую войну. Это ужасно», — счел политик.

По словам Кинга, бронированные машины пехоты (БМП), которые вошли в новый пакет помощи Украине, призваны помочь Киеву преломить ситуацию на восточном направлении.

Сенатор также подчеркнул важность решения Белого дома передать украинским военным зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. По его словам, энергетическая инфраструктура Украины оказалась практически беззащитна перед лицом российских ракетных ударов.

5 января стало известно о намерении США предоставить Киеву боевые машины пехоты Bradley, а Германия отправит БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Заместитель помощника американского министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что украинских военных начнут обучать применению ЗРК Patriot в конце января. По ее словам, обучение продлится несколько месяцев.

Армия,СВО,Ангус Кинг,
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