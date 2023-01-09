Назван следующий обладатель ядерного оружия

Следующим обладателем ядерного оружия может стать Иран. Таким мнением поделились специалисты по внешней политике, принявшие участие в опросе американского аналитического центра «Атлантический совет» (Atlantic Council).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

68 процентов из 149 опрошенных специалистов предположили, что в ближайшие 10 лет «ядерный клуб» пополнит Иран. Еще 32 процента респондентов предположили, что ядерное оружие появится у Саудовской Аравии, 19 процентов назвали Южную Корею, а 14 процентов — Японию (экспертам разрешили назвать больше чем одно государство). При этом 13 процентов аналитиков заявили, что в следующее десятилетие новых ядерных держав не появится.

Впрочем, большинство экспертов — 58 процентов — сочли маловероятным использование кем-либо ядерного оружия в следующие 10 лет. Еще 14 процентов респондентов предположили, что на такой шаг может решиться Россия, другие 10 процентов назвали Северную Корею.