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48 минут назад

Спецслужбы ЛНР обнаружили лагерь ВСУ для подготовки детей-диверсантов

Lenta.ru

Спецслужбы Луганской народной республики (ЛНР) выявили в Северодонецком районе области лагерь, где инструкторы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных государств обучали детей диверсионной деятельности. Об этом в понедельник, 9 января, в своем Telegram-канале сообщает Народная милиция ЛНР.

Спецслужбы ЛНР обнаружили лагерь ВСУ для подготовки детей-диверсантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Народной милиции, лагерь под названием «Лесная сказка» располагался в Северодонецком районе области. Здесь под видом патриотического воспитания и военных игр под руководством инструкторов, школьников обучали обращению с вооружением стран НАТО. Ученики делились на разные возрастные группы. Младшие — от 12 до 14, старшие — от 16 до 18 лет.

Спецслужбы ЛНР полагают, что детей готовили для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий, обращению и маскировке взрывоопасных предметов и мин.

5 января сообщалось, что в Херсонской области полицейские обнаружили тайник диверсантов Вооруженных сил Украины с боеприпасами.

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