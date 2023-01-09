В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
34 минуты назад

Названа главная опасность передаваемых Киеву БМП Bradley

Lenta.ruиещё 1

Боевые машины пехоты (БМП) Bradley, которые США передадут Киеву, способны нести противотанковый ракетный комплекс BGM-71 TOW. Главную опасность американских машин в беседе с News.ru назвал военный эксперт и аналитик Алексей Суконкин.

Названа главная опасность передаваемых Киеву БМП Bradley
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

По его словам, Bradley с противотанковыми ракетами могут использовать для проверки их способности поражать российскую бронетехнику. Суконкин отметил, что ракета TOW получила мощную боевую часть.

«Опасность в том, что ВСУ получат опыт управления подобными машинами, а потом США могут нарастить поставки», — сказал он.

Ранее в январе Пентагон сообщил, что США в рамках крупнейшего пакета помощи Украине передадут противотанковые ракеты, бронетранспортеры M113, гаубицы, боеприпасы для систем HIMARS и 50 БМП Bradley.

В том же месяце доктор военных наук Константин Сивков предположил, что после отправки Киеву Bradley и французских колесных танков AMX-10 Запад может перейти к поставкам более тяжелой техники.

Армия,СВО,Константин Сивков,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители