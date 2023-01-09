Китай провел военные учения около Тайваня

Армия Китая провела военные учения вблизи Тайваня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Фото: Chinese People's Liberation Army Chinese People's Liberation Army

Отмечается, что это вторые подобные учения менее чем за месяц.

Армия Китая организовала проверку боевой готовности и "настоящие боевые учения" в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Администрация президента Тайваня уже осудила проведение военных учений вблизи острова. Власти Тайваня заявили, что мир и стабильность в Тайваньском проливе и регионе являются совместной ответственностью Тайваня и Китая.