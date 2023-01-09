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12 минут назад

Китай провел военные учения около Тайваня

Газета.Ru

Армия Китая провела военные учения вблизи Тайваня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Китай провел военные учения около Тайваня
Фото: Chinese People's Liberation ArmyChinese People's Liberation Army

Отмечается, что это вторые подобные учения менее чем за месяц.

Армия Китая организовала проверку боевой готовности и "настоящие боевые учения" в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Администрация президента Тайваня уже осудила проведение военных учений вблизи острова. Власти Тайваня заявили, что мир и стабильность в Тайваньском проливе и регионе являются совместной ответственностью Тайваня и Китая.

Ранее сообщалось, что Министерство национальной обороны (МНО) Тайваня за сутки обнаружило рядом с островом 57 китайских военных самолетов и четыре военно-морских корабля НОАК. Для наблюдения за противником Тайвань поднял в воздух самолеты, задействовал боевые корабли и системы ПВО.

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