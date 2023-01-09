Китай провел военные учения около Тайваня

Армия Китая провела военные учения вблизи Тайваня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Отмечается, что это вторые подобные учения менее чем за месяц.
Армия Китая организовала проверку боевой готовности и "настоящие боевые учения" в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня.
Администрация президента Тайваня уже осудила проведение военных учений вблизи острова. Власти Тайваня заявили, что мир и стабильность в Тайваньском проливе и регионе являются совместной ответственностью Тайваня и Китая.
Ранее сообщалось, что Министерство национальной обороны (МНО) Тайваня за сутки обнаружило рядом с островом 57 китайских военных самолетов и четыре военно-морских корабля НОАК. Для наблюдения за противником Тайвань поднял в воздух самолеты, задействовал боевые корабли и системы ПВО.