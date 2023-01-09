ВС РФ освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР

Штаб обороны ДНР сообщил об освобождении села Бахмутское, которое расположено к северо-востоку от Артемовска (украинское название — Бахмут), в окрестностях Соледара. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Наши войска продолжают наступление по нескольким направлениям», — добавили в штабе.

Напомним, что Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от города Горловка. Он является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск на Донбассе — через город проходит сеть автомобильных и железных дорог. Сейчас за Артемовск и Соледар продолжаются ожесточенные бои.