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32 минуты назад

Финляндия отказалась размещать ядерное оружие НАТО

Никита Бородкин

Финляндия не будет размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в НАТО. Как сообщает портал «Лента.ру», об этом заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто на семинаре по внешней политике и политике безопасности в Швеции.

Финляндия отказалась размещать ядерное оружие НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ядерное оружие не попадет на территорию Финляндии даже после того, как членство будет реализовано», — сказал глава финского МИД.

Вместе с тем Хаависто подчеркнул, что финская сторона не ставила никаких условий в своей заявке на членство в альянсе, поскольку не хотела «сужать свои операционные возможности».

Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО. Против членства скандинавских стран в альянсе выступила Турция. В результате переговоров стороны уладили спорные вопросы и страны получили приглашение в альянс, однако Анкара до сих пор не ратифицировала заявки Стокгольма и Хельсинки.

В Финляндии назвали сроки вступления страны в НАТО

Отметим, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также заявлял, что не считает вероятным размещение ядерного оружия на территории государства. Однако, как и Финляндия, страна не стала выдвигать никаких условий для членства в НАТО.

Армия,Пекка Хаависто,НАТО,
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