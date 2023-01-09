Финляндия отказалась размещать ядерное оружие НАТО

Финляндия не будет размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в НАТО. Как сообщает портал «Лента.ру», об этом заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто на семинаре по внешней политике и политике безопасности в Швеции.

«Ядерное оружие не попадет на территорию Финляндии даже после того, как членство будет реализовано», — сказал глава финского МИД.

Вместе с тем Хаависто подчеркнул, что финская сторона не ставила никаких условий в своей заявке на членство в альянсе, поскольку не хотела «сужать свои операционные возможности».

Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО. Против членства скандинавских стран в альянсе выступила Турция. В результате переговоров стороны уладили спорные вопросы и страны получили приглашение в альянс, однако Анкара до сих пор не ратифицировала заявки Стокгольма и Хельсинки.