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43 минуты назад

Мобилизация: последние новости на сегодня 9 января 2023 о частичной мобилизации в России

Елена Прошина

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 9 января 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 9 января 2023 о частичной мобилизации в России
Фото: ТАССТАСС

Мобилизованные на Сахалине осваивают пулеметы «Утес»

Российские военнослужащие, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, отрабатывают слаженность действий танковых экипажей на полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) «Успеновский» на Сахалине. Об этом пишет «МК» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Уточняется, что военнослужащие в рамках занятий по огневой подготовке осваивают ведение огня по низколетящим воздушным и наземным целям из 12,7-мм крупнокалиберного пулемета «Утес». Обучение проходят все воинские должности. Практика ведется под присмотром офицеров корпуса ВВО. Мобилизованные обстреливают цели на расстоянии до 2 км.

Мобилизованные из Ростовской области получили снаряжение к Рождеству

Мобилизованные из Ростовской области к Рождеству получили дополнительное снаряжение. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале, передает агентство «Красная весна».

Заместитель губернатора Михаил Корнеев по его поручению прибыл в расположение военнослужащих казачьего подразделения Ростовской области и поздравил их с Рождеством. Солдаты также получили дополнительное снаряжение, на которое ранее подали заявки.

Алтайские мобилизованные поздравили земляков с Рождеством

Военнослужащие, призванные на фронт в рамках частичной мобилизации, поблагодарили жителей Алтайского края за регулярную гуманитарную помощь и поздравили с прошедшими праздниками. Об этом сообщает Telegram-канал Barnaul22.

Уточняется, что российские солдаты также рассказали о своем пребывании в лагере. Волонтеры заверили, что у ребят есть все необходимое и даже больше. В их распоряжении баня, спортзал и даже кинотеатр.

Армия,Михаил Корнеев,Василий Голубев,
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