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9 минут назад

Бойцы «Викинга» ВС России уничтожили подкрепление ВСУ

Ura.Ru

В рамках специальной военной операции российские силы нанесли удар по технике с подкреплением для ВСУ. Об этом рассказал журналист РИА Новости.

Бойцы «Викинга» ВС России уничтожили подкрепление ВСУ
Фото: ТАССТАСС

«Украинские военные перебрасывали подкрепления под покровом темноты, но это не спасло их от обнаружения. Бойцы „Викинга“ (ЗВО), как только техника прибыла на точку, залпом выпустили реактивные снаряды калибра 122 миллиметра», — рассказал журналист издания.

Боец группы «Викинг» обнаружил прибытие подкрепления украинских войск с помощью тепловизора.

Ранее сообщалось, что бойцы «Викинга» уничтожили опорник с иностранными наемниками под Марьинкой, передает «Царьград». Одним ударом было разбито около роты иностранных военных.

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