Бойцы «Викинга» ВС России уничтожили подкрепление ВСУ

«Украинские военные перебрасывали подкрепления под покровом темноты, но это не спасло их от обнаружения. Бойцы „Викинга“ (ЗВО), как только техника прибыла на точку, залпом выпустили реактивные снаряды калибра 122 миллиметра», — рассказал журналист издания.