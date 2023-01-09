Спецоперация на Украине 9 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 9 января 2023 года.

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Москва и Екатеринбург стали лидерами среди городов РФ по сбору помощи для Донбасса

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Екатеринбург и Москва заняли лидирующие позиции среди прочих городов России по сбору помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также для российских военнослужащих, которые участвуют в боях на Украине. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу волонтерского движения «Мы вместе».

Как пишет издание, волонтеры акции «Мы вместе» в 2022 году провели масштабную работу по сбору помощи для российских военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Украине, их семей, а также для граждан с особенностями здоровья, людей пожилого возраста и беженцев. По их данным, Москва и Екатеринбург возглавили перечень российских городов по сбору помощи.

Минобороны РФ заявило о возмездии за атаку ВСУ по Макеевке

Группа российских войск успешно реализовала операцию возмездия в ответ на ракетный удар со стороны Киева по пункту временной дислокации российских солдат в Макеевке. Такое заявление сделало Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

В военном ведомстве пояснили, что силы разведки за минувшие сутки зафиксировали местонахождение пунктов базирования украинских солдат в городе Краматорске. Данные подтвердили несколько независимых каналов. В общежитии № 28 находились свыше 700 бойцов ВСУ, а в общежитии № 47 — более 600.

Как говорится в сводке, российская сторона нанесла массированный ракетный удар по обозначенным пунктам временной дислокации. Более 600 украинских солдат были ликвидированы.

Украинские войска усилили интенсивность обстрела Запорожья

Военные силы Украины усилили интенсивность обстрела Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что только за минувшие сутки противник более 89 раз открывал артиллерийский огонь. Пока неизвестно, с какой целью украинская сторона ведет обстрел — проверить боеспособность противника или ослабить его оборону.

«Просто так долго тратить объемы вооружения на обстрелы никто не будет. Явно у них есть какая-то цель», — уверен Рогов.