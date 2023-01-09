la Repubblica: Италия предоставила Украине новые гарантии по оружию

«У нас есть все необходимые гарантии, но количество и тип оружия зависят [от нескольких факторов]», — заявил Подоляк.

Ранее в Минобороны Италии уже заявляли о готовности помогать Украине. Итальянский министр обороны Гуидо Крозетто обратил внимание, что поставки оружия не должны приводить к истощению оружейных запасов Италии, передает «Царьград». Он также отметил, что Украина уже неоднократно обращалась к Италии за помощью.