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1 час назад

la Repubblica: Италия предоставила Украине новые гарантии по оружию

Ura.Ruиещё 1

Украина получила от Италии новые гарантии поставок оружия. Об этом рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

la Repubblica: Италия предоставила Украине новые гарантии по оружию
Фото: ТАССТАСС

«У нас есть все необходимые гарантии, но количество и тип оружия зависят [от нескольких факторов]», — заявил Подоляк.

Его цитирует итальянское издание la Repubblica.

Ранее в Минобороны Италии уже заявляли о готовности помогать Украине. Итальянский министр обороны Гуидо Крозетто обратил внимание, что поставки оружия не должны приводить к истощению оружейных запасов Италии, передает «Царьград». Он также отметил, что Украина уже неоднократно обращалась к Италии за помощью.

Армия,Михаил Подоляк,
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