Западные СМИ описали исход в случае начала третьей мировой

Европа и США могут потерпеть поражение в случае войны с Россией, они не смогут рассчитывать на большее, нежели на пиррову победу. Такое мнение выразил профессор Леонардо Дини.

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«НАТО, США и Европа могут самым парадоксальными образом потерпеть поражение. В лучшем они добьются пирровой победы — то есть формально они победят, но с дикими потерями, прежде всего с ущербом для своего авторитета», — заявил Дини в интервью Atlantico.

Профессор отметил и глубокую склонность к консолидации среди стран евразийского континента. Китай, КНДР, Россия, Индия и Турция, по мнению Дини, одержат победу при условии сотрудничества. Кроме того, при поражении западного блока сможет возникнуть настоящий многополярный мир, считает профессор.