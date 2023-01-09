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11 минут назад

Atlantico: Запад не в состоянии победить Россию в третьей мировой

Ura.Ruиещё 1

Европа и США могут потерпеть поражение в случае войны с Россией, они не смогут рассчитывать на большее, нежели на пиррову победу. Такое мнение выразил профессор Леонардо Дини.

Западные СМИ описали исход в случае начала третьей мировой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«НАТО, США и Европа могут самым парадоксальными образом потерпеть поражение. В лучшем они добьются пирровой победы — то есть формально они победят, но с дикими потерями, прежде всего с ущербом для своего авторитета», — заявил Дини в интервью Atlantico.

Профессор отметил и глубокую склонность к консолидации среди стран евразийского континента. Китай, КНДР, Россия, Индия и Турция, по мнению Дини, одержат победу при условии сотрудничества. Кроме того, при поражении западного блока сможет возникнуть настоящий многополярный мир, считает профессор.

Ранее в Соединенных Штатах выразили обеспокоенность возможностью прямого вооруженного столкновения с Россией. По мнению руководителя Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пола Старса, главная внешнеполитическая угроза 2023 года для США — это война с Россией или Китаем. А читатели британского таблоида Daily Mail назвали главного разжигателя третьей мировой. Им оказался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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