Германия стала полноценной участницей военного конфликта, когда приняла решение отправить на Украину тяжелую колесную технику. Такое заявление сделал экс-президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен в интервью Exxpress, передает РИА Новости.

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«Если мы поставляем не медикаменты, а оружие, то, естественно, рискуем оказаться участником конфликта», — сказал он, добавив, что Германия таким образом присоединилась к стороне конфликта против России.

Кроме того, Массен отметил, что из-за поставок бронетранспортеров Marder Германия может стать целью атак Вооруженных сил РФ.

Политик также высказал свое мнение о законах на Украине. По его словам, Украина с точки зрения конституционных прав гражданина — не свободное государство. Массен подчеркнул, что в стране не всегда соблюдают права человека, свобода и мир не поддерживаются, хотя немецкие СМИ и официальные лица «утверждают обратное».