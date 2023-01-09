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46 минут назад

В Германии признали вступление в прямой конфликт с Россией

Елена Прошина

Германия стала полноценной участницей военного конфликта, когда приняла решение отправить на Украину тяжелую колесную технику. Такое заявление сделал экс-президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен в интервью Exxpress, передает РИА Новости.

В Германии признали вступление в прямой конфликт с Россией
Фото: ТАССТАСС

«Если мы поставляем не медикаменты, а оружие, то, естественно, рискуем оказаться участником конфликта», — сказал он, добавив, что Германия таким образом присоединилась к стороне конфликта против России.

Кроме того, Массен отметил, что из-за поставок бронетранспортеров Marder Германия может стать целью атак Вооруженных сил РФ.

Политик также высказал свое мнение о законах на Украине. По его словам, Украина с точки зрения конституционных прав гражданина — не свободное государство. Массен подчеркнул, что в стране не всегда соблюдают права человека, свобода и мир не поддерживаются, хотя немецкие СМИ и официальные лица «утверждают обратное».

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Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонной беседы условились отправить в помощь Киеву тяжелую боевую технику. Германия выразила готовность поставить БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт после уточнил, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder.

Армия,Штеффен Хебештрайт,Олаф Шольц,Джозеф Байден,
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