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53 минуты назад

США и Япония наращивают военное сотрудничество на фоне возможного конфликта с КНР

RT на русскомиещё 3

Вооружённые силы США и Японии наращивают сотрудничество на фоне возможного конфликта с Китаем из-за Тайваня.

США и Япония решили объединиться против КНР
Фото: СоцсетиСоцсети

Как пишет Financial Times, армии США и Японии быстро интегрируют свою командную структуру и наращивают совместные операции, готовясь к «возможному конфликту с Китаем, такому как война за Тайвань».

По словам командира 3-го экспедиционного корпуса морской пехоты США, генерал-лейтенанта Джеймса Бирмана, США и их союзники в Азии действуют «по тем же принципам, как в случае с Украиной».

«В 2014 и 2015 годах мы серьёзно занялись подготовкой к будущему конфликту», — сказал Бирман, отметив среди прочего обучение украинских военнослужащих.

Ранее США и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

Также сообщалось, что главы Минобороны США и Японии 11 января проведут встречу в Вашингтоне.

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