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35 минут назад

Рогов заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

Парламентская газетаиещё 5

Вооруженные силы Украины готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра
Фото: pxhere.com pxhere.com

По его словам, о таких потенциальных действиях украинской стороны свидетельствует резкое обмеление реки в последнее время.

«Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта могут стать Энергодар и Запорожская АЭС», — приводит слова политика РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что обмеление является искусственным процессом и указал, что Киев шаг за шагом перекрывает гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях.

Между тем, как писала «Парламентская газета», 4 января в результате обстрела жилого квартала в городе Васильевке Запорожской области подконтрольными Киеву вооруженными формированиями погибли пять человек. Тогда же Рогов рассказал, что вражеские военнослужащие в том числе ударили по одному из местных жилых домов как минимум четыре раза из РСЗО HIMARS.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ в ночь на 3 января обстреляли больницу в городе Токмаке Запорожской области. В ней проходят лечение местные жители, в том числе в стационарном режиме. В самом городе остаются несколько тысяч человек.

Армия,СВО,Владимир Рогов,
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