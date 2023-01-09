Рогов заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

Вооруженные силы Украины готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, о таких потенциальных действиях украинской стороны свидетельствует резкое обмеление реки в последнее время.
«Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта могут стать Энергодар и Запорожская АЭС», — приводит слова политика РИА Новости.
Рогов подчеркнул, что обмеление является искусственным процессом и указал, что Киев шаг за шагом перекрывает гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях.
Между тем, как писала «Парламентская газета», 4 января в результате обстрела жилого квартала в городе Васильевке Запорожской области подконтрольными Киеву вооруженными формированиями погибли пять человек. Тогда же Рогов рассказал, что вражеские военнослужащие в том числе ударили по одному из местных жилых домов как минимум четыре раза из РСЗО HIMARS.
Ранее стало известно, что подразделения ВСУ в ночь на 3 января обстреляли больницу в городе Токмаке Запорожской области. В ней проходят лечение местные жители, в том числе в стационарном режиме. В самом городе остаются несколько тысяч человек.