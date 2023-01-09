Зеленский дал обещание насчет наступления ВСУ под Бахмутом

К отрядам Вооруженных сил Украины, сражающимся в районе боевых действий близ Бахмута (Артемовск), в ближайшее время поступит подкрепление. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения к гражданам страны. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на его Telegram-канал.
«Командование Вооруженных сил Украины занимается организацией переброски подкреплений войскам, которые ведут бои с силами РФ в районе Бахмута и Соледара», — сказал он.
Глава Украины подчеркнул, что отряды ВСУ на этом направлении отчаянно нуждаются в подкреплении, поэтому отправить им помощь будет целесообразно.
Ранее Киев признал, что украинская армия понесла значительные потери в районе Соледара и Артемовска.