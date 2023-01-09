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55 минут назад

ВСУ за сутки обстреляли населенные пункты ДНР 30 раз

ТАСС

Украинские военные за воскресенье 30 раз обстреляли различные населенные пункты в ДНР, выпустив 150 снарядов различного калибра. Об этом сообщили в понедельник в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ за сутки обстреляли населенные пункты ДНР 30 раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из РСЗО, артиллерии [калибра] 155 и 152 мм. На ясиноватском три обстрела, на горловском восемь обстрелов. На старобешевском один обстрел из ОТРК [оперативно-тактический ракетный комплекс] "Точка-У". На шахтерском один обстрел из ОТРК "Точка-У", - сказано в сообщении.

Всего по населенным пунктам выпущено 150 различных боеприпасов.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате обстрела Старобешевской ТЭС. Еще одну ракету выпустили по ТЭС в Зугрэсе, ее сбили в небе.

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