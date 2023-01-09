ВСУ за сутки обстреляли населенные пункты ДНР 30 раз

Украинские военные за воскресенье 30 раз обстреляли различные населенные пункты в ДНР, выпустив 150 снарядов различного калибра. Об этом сообщили в понедельник в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из РСЗО, артиллерии [калибра] 155 и 152 мм. На ясиноватском три обстрела, на горловском восемь обстрелов. На старобешевском один обстрел из ОТРК [оперативно-тактический ракетный комплекс] "Точка-У". На шахтерском один обстрел из ОТРК "Точка-У", - сказано в сообщении.
Всего по населенным пунктам выпущено 150 различных боеприпасов.
Ранее сообщалось о двух погибших в результате обстрела Старобешевской ТЭС. Еще одну ракету выпустили по ТЭС в Зугрэсе, ее сбили в небе.