ВСУ за сутки обстреляли населенные пункты ДНР 30 раз

"На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из РСЗО, артиллерии [калибра] 155 и 152 мм. На ясиноватском три обстрела, на горловском восемь обстрелов. На старобешевском один обстрел из ОТРК [оперативно-тактический ракетный комплекс] "Точка-У". На шахтерском один обстрел из ОТРК "Точка-У", - сказано в сообщении.