Генсек НАТО понадеялся на скорейшее принятие Швеции в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью телеканалу SVT, что Турция должна ратифицировать заявку Швеции на вступление в альянс.

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По его словам, он уже призвал к соответствующим шагам в беседах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и турецким руководством.

«Как можно скорее, но я не знаю, когда это сделает Национальное собрание Турции», — понадеялся Столтенберг.

Он также назвал немыслимой ситуацию, в которой Швеции в случае угрозы не поможет НАТО.

Генсек подчеркнул, что, несмотря на затянувшиеся переговоры с Турцией, Швеция сейчас «является более безопасной страной», чем до подачи заявки на членство в альянсе. Он напомнил, что Стокгольм получил двусторонние гарантии безопасности от США, Великобритании и многих других стран блока.