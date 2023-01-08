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37 минут назад

Бывший советник ЦРУ заявил о возможном обострении ситуации на Украине

Елена Прошина

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что помощь Украине со стороны США может стать причиной ещё большей эскалации конфликта. Об этом сообщает Daily Reckoning.

Бывший советник ЦРУ заявил о возможном обострении ситуации на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Большая опасность может возникнуть, если США по глупости продолжат эскалацию до победного конца, чтобы предотвратить поражение Украины. Я не предсказываю, что это произойдет, но ситуация может обостриться до такой степени, что тактическое ядерное оружие будет применено в отчаянии», – заявил он.

Рикардс также добавил, что риск такого развития событий повышается из-за того, что президент США Джо Байден не собирается отступать перед Россией, «из-за опасности нового стратегического поражения США, которые до сих пор помнят фиаско в Афганистане».

Ранее издание Global Times рассказала о грядущем расколе между США и Европой.

Армия,Джозеф Байден,ЦРУ,
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