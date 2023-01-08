Бывший советник ЦРУ заявил о возможном обострении ситуации на Украине

«Большая опасность может возникнуть, если США по глупости продолжат эскалацию до победного конца, чтобы предотвратить поражение Украины. Я не предсказываю, что это произойдет, но ситуация может обостриться до такой степени, что тактическое ядерное оружие будет применено в отчаянии», – заявил он.