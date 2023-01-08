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1 час назад

СМИ: Великобритания теряет желание оказывать военную помощь украинским властям

ТАССиещё 3

Отсутствие сообщений со стороны британского правительства о готовящихся поставках танков и другой бронетехники на Украину свидетельствует о том, что у Соединенного Королевства пропадает желание оказывать военную помощь киевским властям. Такое мнение выразил бывший начальник Генштаба Сухопутных сил Великобритании (2006-2009) Ричард Даннат в опубликованной в воскресенье статье газеты The Daily Telegraph.

Почему Великобритания теряет желание оказывать военную помощь Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его мнению, в то время как Франция, Германия и США объявляют о поставках танков и боевых машин пехоты, Великобритания, которая ранее занимала наиболее решительную позицию в вопросе оказания помощи Украине, словно "потеряла свой голос". Вместе с тем Даннат признал, что у королевства имеются весьма ограниченные возможности по предоставлению украинской стороне боевой техники для проведения ею современных наземных маневренных операций.

В этой связи отставной генерал указал на недостаток финансирования британской армии в последние годы, который вылился в отсутствие большого числа единиц новейших бронемашин, состоящих на вооружении королевских ВС. В частности, Даннат отметил, что Challenger 2 - основной танк Сухопутных сил Великобритании, а также имеющиеся бронемашины Warrior уже заметно устарели и в скором времени должны быть заменены на модернизированные модели.

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При этом он напомнил, что поставки в армию новых бронемашин Ajax были фактически сорваны из-за вскрывшихся технических неполадок. Кроме того, до сих пор в распоряжение королевских ВС не поступили обещанные бронемашины Boxer. Даннат высказал мнение, что британскому правительству следует изучить возможность поставок Украине бронемашин Warrior с учетом их скорого списания со службы.

Армия,Генштаб,
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