Почему Великобритания теряет желание оказывать военную помощь Украине

Отсутствие сообщений со стороны британского правительства о готовящихся поставках танков и другой бронетехники на Украину свидетельствует о том, что у Соединенного Королевства пропадает желание оказывать военную помощь киевским властям. Такое мнение выразил бывший начальник Генштаба Сухопутных сил Великобритании (2006-2009) Ричард Даннат в опубликованной в воскресенье статье газеты The Daily Telegraph.

По его мнению, в то время как Франция, Германия и США объявляют о поставках танков и боевых машин пехоты, Великобритания, которая ранее занимала наиболее решительную позицию в вопросе оказания помощи Украине, словно "потеряла свой голос". Вместе с тем Даннат признал, что у королевства имеются весьма ограниченные возможности по предоставлению украинской стороне боевой техники для проведения ею современных наземных маневренных операций.

В этой связи отставной генерал указал на недостаток финансирования британской армии в последние годы, который вылился в отсутствие большого числа единиц новейших бронемашин, состоящих на вооружении королевских ВС. В частности, Даннат отметил, что Challenger 2 - основной танк Сухопутных сил Великобритании, а также имеющиеся бронемашины Warrior уже заметно устарели и в скором времени должны быть заменены на модернизированные модели.