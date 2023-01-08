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8 минут назад

Германия изменила свою позицию по отправке танков Leopard 2 на Украину

Ura.Ru

Германия изменила свою позицию о поставках Киеву танков Leopard 2: на данный момент правительство не исключает возможности передачи вооружений Украине. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Германия изменила свою позицию по отправке танков Leopard 2 на Украину
Фото: U.S. ArmyU.S. Army

«Конечно, этого нельзя исключать», — заявил Хабек, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, слова передает Reuters.

Данный комментарий со стороны министра экономики прозвучал спустя несколько дней после заявлений Германии о том, что страна планирует поставить Киеву около 40 боевых машин пехоты (БМП) Mader.

Ранее Германия и Польша отказывали Украине в поставках танков Leopard 2. Однако совместно с Соединенными Штатами правительство ФРГ одобрило поставки киевским властям БМП Bradley и БМП Marder, к такому соглашению пришли президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров. Кроме того, стало известно, что Кабинет министров Германии предоставил в прошедшем году Киеву вооружений на сумму более 12 миллиардов евро, передает RT.

Армия,Роберт Хабек,Олаф Шольц,Джозеф Байден,
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