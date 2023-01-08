Германия изменила свою позицию по отправке танков Leopard 2 на Украину

Германия изменила свою позицию о поставках Киеву танков Leopard 2: на данный момент правительство не исключает возможности передачи вооружений Украине . Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек .

Данный комментарий со стороны министра экономики прозвучал спустя несколько дней после заявлений Германии о том, что страна планирует поставить Киеву около 40 боевых машин пехоты (БМП) Mader.

Ранее Германия и Польша отказывали Украине в поставках танков Leopard 2. Однако совместно с Соединенными Штатами правительство ФРГ одобрило поставки киевским властям БМП Bradley и БМП Marder, к такому соглашению пришли президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров. Кроме того, стало известно, что Кабинет министров Германии предоставил в прошедшем году Киеву вооружений на сумму более 12 миллиардов евро, передает RT.