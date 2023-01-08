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12 минут назад

Минобороны РФ предупредило о крупной антироссийской провокации на Украине

Елена Прошина

В срочном заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине заявили, что Киев готовится к антироссийской провокации и собирается обвинить Вооруженные силы России в совершении военных преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

Минобороны РФ предупредило о крупной антироссийской провокации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Специальными службами Украины подготовлена новая масштабная антироссийская провокация, направленная на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и обвинение российских военнослужащих в якобы совершении военных преступлений», – говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что представители Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины организовали вскрытие могил в канун Рождества, которые прошли на кладбищах населённых пунктов Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области. Согласно сообщению российского ведомства, на этих кладбищах были захоронены жители, умершие от естественных причин с 24 февраля по 6 сентября 2022 года.

«После эксгумации тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные ямы на окраинах указанных поселений для создания фальшивой доказательной базы, якобы пыток и расстрелов мирного населения российскими военнослужащими», – рассказали в ведомстве.

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В штабе также добавили, что украинские спецслужбы сейчас снимают фото и видео с телами граждан Украины и имитируют работу судмедэкспертов. В заявлении Межведомственного координационного штаба говорится, что это свидетельства готовящейся антироссийской провокации.

«Данными античеловеческими методами киевский режим на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных партнеров киевского режима в необходимости продолжения его дальнейшей поддержки», – сказано в сообщении ведомства.

Ранее в Беларуси заявили о провокациях со стороны Украины на границе.

Армия,Минобороны России,СБУ,
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