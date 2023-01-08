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18 минут назад

Минобороны РФ предупредило о масштабной антироссийской провокации на Украине

BFM.RU

Спецслужбы Украины подготовили масштабную провокацию, направленную на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Так, в канун Рождества сотрудники ГБР и СБУ Украины вскрыли на кладбищах в Харьковской области могилы местных жителей, умерших от естественных причин в момент нахождения в этих районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года.

Минобороны РФ предупредило о крупной антироссийской провокации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, после эксгумации тела украинских граждан дополнительно обезобразили и сбросили в специально подготовленные «ямы» для фальсификации «пыток» и «расстрелов» мирного населения российскими военными.

В СБУ анонсировали операцию по «поиску диверсантов» в Харькове

В Минобороны РФ назвали такие действия Киева попыткой удержать внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных партнеров в необходимости продолжения дальнейшей поддержки.

Армия,Минобороны России,СБУ,
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