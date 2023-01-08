Минобороны РФ предупредило о крупной антироссийской провокации на Украине

Спецслужбы Украины подготовили масштабную провокацию, направленную на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Так, в канун Рождества сотрудники ГБР и СБУ Украины вскрыли на кладбищах в Харьковской области могилы местных жителей, умерших от естественных причин в момент нахождения в этих районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года.