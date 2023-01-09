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21 минуту назад

МИД Китая назвал цель учений НОАК в Тайваньском проливе

Газета.Ruиещё 3

Военные учения армии Китая вблизи Тайваня призваны предотвратить вмешательство внешних сил в мирную ситуацию вокруг острова. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

МИД Китая назвал цель учений НОАК в Тайваньском проливе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Учения были направлены против вмешательства внешних сил в мирную ситуацию в Тайваньском проливе", - отметил он.

В МИД Китая также подчеркнули, что Пекин не позволит вновь попытаться превратить Азиатско-Тихоокеанский регион в арену для геополитических игр. По его словам, "китайский народ более полутора веков ведет борьбу против империализма, гегемонии и колониализма, решительно защищает государственный суверенитет, территориальную целостность и национальное достоинство".

Ранее стало известно, что 8 января Народно-освободительная армия Китая (НОАК). организовала проверку боевой готовности и "настоящие боевые учения" в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Отмечается, что это вторые подобные учения менее чем за месяц.

Ранее сообщалось, что Министерство национальной обороны (МНО) Тайваня за сутки обнаружило рядом с островом 57 китайских военных самолетов и четыре военно-морских корабля НОАК.

Армия,В мире,Ван Вэньбинь,
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