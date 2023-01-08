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33 минуты назад

В СБУ анонсировали операцию по «поиску диверсантов» в Харькове

RT на русском

В СБУ анонсировали проведение операции по «поиску диверсантов» 9 и 10 января в одном из районов Харькова.

В СБУ анонсировали операцию по «поиску диверсантов» в Харькове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан, досмотр автомобильного транспорта», — приводит ТАСС сообщение регионального отделения СБУ.

В августе издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на очевидцев отмечало, что в Харькове полиция и СБУ ищут у местных жителей связи с Россией.

Минобороны сообщило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке

В июле в российском Минобороны сообщили, что украинские власти отдали приказ провести карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийски настроенных граждан.

Армия,СБУ,
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