В СБУ анонсировали операцию по «поиску диверсантов» в Харькове

В СБУ анонсировали проведение операции по «поиску диверсантов» 9 и 10 января в одном из районов Харькова.

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«Возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан, досмотр автомобильного транспорта», — приводит ТАСС сообщение регионального отделения СБУ.

В августе издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на очевидцев отмечало, что в Харькове полиция и СБУ ищут у местных жителей связи с Россией.