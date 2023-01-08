Россия и Белоруссия анонсировали совместные учения

Авиаподразделения вооружённых сил России и Белоруссии с 16 января по 1 февраля проведут совместные лётно-тактические учения. Об этом в своём Telegram-канале сообщает Министерство обороны Белоруссии.

«С 16 января по 1 февраля 2023 года пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента РГВ(с)», – сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что для проведения учений будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Белоруссии. Кроме того, 8 января в Беларусь прибыла авиационная составляющая Военно-космических сил России.