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18 минут назад

Россия и Белоруссия анонсировали совместные учения

Елена Прошина

Авиаподразделения вооружённых сил России и Белоруссии с 16 января по 1 февраля проведут совместные лётно-тактические учения. Об этом в своём Telegram-канале сообщает Министерство обороны Белоруссии.

Россия и Белоруссия анонсировали совместные учения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 16 января по 1 февраля 2023 года пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента РГВ(с)», – сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что для проведения учений будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Белоруссии. Кроме того, 8 января в Беларусь прибыла авиационная составляющая Военно-космических сил России.

В Белоруссии заявили о провокациях со стороны Украины на границе

Ранее госсекретарь совбеза Беларуси заявил, что совместные с Россией войска имеют только оборонительные цели.

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