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6 минут назад

Замглавы МО Украины назвала «очень тяжелой» ситуацию на востоке страны

Елена Прошина

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию в Соледаре «очень тяжёлой». Об этом сообщает «Газета.ру».

Замглавы МО Украины назвала «очень тяжелой» ситуацию на востоке страны
Фото: СоцестиСоцести

По её словам, большую часть Украинской армии составляют мобилизованные, для которых ситуация в Соледаре стала сложным испытанием. Маляр также отметила, что ВСУ продвигаются вперед на нескольких участках Донецкой области, но на некоторых направлениях испытывают сложности.

«Сейчас очень тяжело в Соледаре», – уточнила она.

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Замглавы министра обороны также добавила, что на данный момент большую часть украинской армии составляют мобилизованные, которые проходят «сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями войны».

Ранее на Украине разгорелся скандал из-за поставок дронов.

Армия,Анна Маляр,
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