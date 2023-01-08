Замглавы МО Украины назвала «очень тяжелой» ситуацию на востоке страны

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию в Соледаре «очень тяжёлой». Об этом сообщает «Газета.ру».

Фото: Соцести Соцести

По её словам, большую часть Украинской армии составляют мобилизованные, для которых ситуация в Соледаре стала сложным испытанием. Маляр также отметила, что ВСУ продвигаются вперед на нескольких участках Донецкой области, но на некоторых направлениях испытывают сложности.

«Сейчас очень тяжело в Соледаре», – уточнила она.

Замглавы министра обороны также добавила, что на данный момент большую часть украинской армии составляют мобилизованные, которые проходят «сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями войны».