Офицер ВС РФ рассказал о попытках наемников прикрыться мобилизованными ВСУ

«У противника линия обороны выстроена в три эшелона, расстояние между эшелонами от двухсот до трехсот метров. Первая линия — это мобилизованные из числа Вооруженных сил Украины, вторая линия — Cилы специальных операций Украины, а также наемники из иностранных государств, а третья линия также мобилизованные», — рассказал военнослужащий.