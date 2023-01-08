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8 минут назад

Офицер ВС России рассказал о попытках наемников прикрыться мобилизованными ВСУ

Lenta.ruиещё 1

Иностранные наемники на службе Вооруженных сил Украины (ВСУ) прикрываются частями, состоящими из мобилизованных. Об этом рассказал РИА Новости один из офицеров ВС России, подразделение которого дислоцировано под Кременной.

Офицер ВС РФ рассказал о попытках наемников прикрыться мобилизованными ВСУ
Фото: 

«У противника линия обороны выстроена в три эшелона, расстояние между эшелонами от двухсот до трехсот метров. Первая линия — это мобилизованные из числа Вооруженных сил Украины, вторая линия — Cилы специальных операций Украины, а также наемники из иностранных государств, а третья линия также мобилизованные», — рассказал военнослужащий.

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При этом, по его словам, украинские части под Кременной готовятся к наступлению и уже задействуют армейскую авиацию и тяжелую артиллерию для ударов по российским опорным пунктам.

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