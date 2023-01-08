Экс-офицер разведки США: глава ВСУ Залужный остался почти без боевой техники

«Залужный потерял все. Ему нужно восстановить потенциал. ВСУ передвигаются на легкобронированной технике, в основном на укрепленных внедорожниках. Так они доставляют своих солдат», — сказал Риттер, добавив, что такой подход не годится для современных мобильных столкновений.