Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сказал, что заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о необходимости танков и БМП говорят о критической нехватке военной техники в его армии.
«Залужный потерял все. Ему нужно восстановить потенциал. ВСУ передвигаются на легкобронированной технике, в основном на укрепленных внедорожниках. Так они доставляют своих солдат», — сказал Риттер, добавив, что такой подход не годится для современных мобильных столкновений.
По мнению бывшего военного, с приходом холодов российская армия получила преимущество благодаря лучшему техническому оснащению.