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9 минут назад

Экс-офицер разведки США Риттер: глава ВСУ Залужный остался почти без боевой техники

Газета.Ru

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сказал, что заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о необходимости танков и БМП говорят о критической нехватке военной техники в его армии.

Экс-офицер разведки США: глава ВСУ Залужный остался почти без боевой техники
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Залужный потерял все. Ему нужно восстановить потенциал. ВСУ передвигаются на легкобронированной технике, в основном на укрепленных внедорожниках. Так они доставляют своих солдат», — сказал Риттер, добавив, что такой подход не годится для современных мобильных столкновений.

По мнению бывшего военного, с приходом холодов российская армия получила преимущество благодаря лучшему техническому оснащению.

Армия,Скотт Риттер,Валерий Залужный,
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