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43 минуты назад

В Минобороны заявили о возвращении из плена 50 российских военных

Lenta.ruиещё 1

В результате переговоров 50 российских военных были возвращены из плена с подконтрольных Киеву территорий. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщили журналистам в Минобороны России.

В Минобороны заявили о возвращении из плена 50 российских военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в оборонном ведомстве, речь идет о военнослужащих, которым в плену угрожала смертельная опасность. Другие подробности не приводятся.

В настоящее время освобожденным россиянам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В дальнейшем их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

В конце декабря прошлого года Минобороны сообщило, что из украинского плена вернули 82 российских военнослужащих.

Армия,Минобороны России,
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