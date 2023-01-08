Минобороны сообщило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке

В Минобороны заявили, что в ответ на удар ВСУ по пункту временной дислокации ВС РФ в Макеевке реализована операция возмездия.

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Отмечается, что российская разведка вскрыла пункты временной дислокации украинских военных в Краматорске.

В частности, было обнаружено, что в общежитии №28 в этом населенном пункте находились более 700 украинских военных и в общежитии №47 более 600 украинских военных.

По общежитиям был нанесен ракетный удар. В результате противник потерял порядка 600 военнослужащих, уточнили в Минобороны.

Кроме того, за сутки в районе населенного пункта Веселое в ДНР был сбит украинский самолет МиГ-29. В ЛНР системы ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов.