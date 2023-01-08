В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
7 минут назад

Минобороны сообщило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке

Илья Родин

В Минобороны заявили, что в ответ на удар ВСУ по пункту временной дислокации ВС РФ в Макеевке реализована операция возмездия.

Минобороны сообщило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что российская разведка вскрыла пункты временной дислокации украинских военных в Краматорске.

В частности, было обнаружено, что в общежитии №28 в этом населенном пункте находились более 700 украинских военных и в общежитии №47 более 600 украинских военных.

В США объяснили продолжение помощи Киеву

По общежитиям был нанесен ракетный удар. В результате противник потерял порядка 600 военнослужащих, уточнили в Минобороны.

Кроме того, за сутки в районе населенного пункта Веселое в ДНР был сбит украинский самолет МиГ-29. В ЛНР системы ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов.

Также были перехвачены 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», сбита американская противорадиолокационная ракета «HARM».

Армия,Верховный суд,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители