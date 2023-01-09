Два самолета и вертолет ВСУ сбили в воздушном бою в ДНР

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили в Донецкой народной республике (ДНР) два самолета и вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 9 января, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что украинский истребитель Миг-29 и штурмовик Су-25 были уничтожены в районе населенных пунктов Ровное и Градовка, а вертолет Ми-8 — в небе над селом Веролюбовка.