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1 час назад

Российские истребители сбили в воздушном бою в ДНР два самолета и вертолет ВСУ

Lenta.ruиещё 3

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили в Донецкой народной республике (ДНР) два самолета и вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 9 января, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Два самолета и вертолет ВСУ сбили в воздушном бою в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что украинский истребитель Миг-29 и штурмовик Су-25 были уничтожены в районе населенных пунктов Ровное и Градовка, а вертолет Ми-8 — в небе над селом Веролюбовка.

Конашенков добавил, что за сутки российским средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить восемь беспилотников ВСУ Луганской народной республике и в Харьковской области. Кроме того, в ДНР и Запорожской области были перехвачены 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Армия,СВО,Игорь Конашенков,
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