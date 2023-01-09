Западные СМИ рассказали о судорожных действиях Германии из-за Киева

Германия не была готова поставлять Киеву боевые машины пехоты (БМП) Marder и теперь вынуждена в спешке опустошать свои склады, чтобы выполнить заказ вовремя. Об этом рассказали высокопоставленные немецкие чиновники, задействованные в сфере военной промышленности.

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«Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Киеву 40 единиц военной техники. Теперь федеральное правительство лихорадочно ищет обещанные бронетранспортеры. Поскольку правительство не подготовилось к поставкам бронетранспортеров Marder, бундесверу теперь приходится опустошать свои склады, которые уже плохо упорядочены», — критикуют правительство Германии высокопоставленные лица из Комитета обороны, их слова передает Spiegel.

Согласно заявлениям чиновников, ни армия, ни промышленность не могли конкретно планировать поставки БМП для Украины, поскольку политики держали замыслы о военной поддержке Киева в секрете.