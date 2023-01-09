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1 час назад

Spiegel: Германия «судорожно ищет» обещанные Киеву БМП Marder

Ura.Ruиещё 2

Германия не была готова поставлять Киеву боевые машины пехоты (БМП) Marder и теперь вынуждена в спешке опустошать свои склады, чтобы выполнить заказ вовремя. Об этом рассказали высокопоставленные немецкие чиновники, задействованные в сфере военной промышленности.

Западные СМИ рассказали о судорожных действиях Германии из-за Киева
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

«Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Киеву 40 единиц военной техники. Теперь федеральное правительство лихорадочно ищет обещанные бронетранспортеры. Поскольку правительство не подготовилось к поставкам бронетранспортеров Marder, бундесверу теперь приходится опустошать свои склады, которые уже плохо упорядочены», — критикуют правительство Германии высокопоставленные лица из Комитета обороны, их слова передает Spiegel.

Согласно заявлениям чиновников, ни армия, ни промышленность не могли конкретно планировать поставки БМП для Украины, поскольку политики держали замыслы о военной поддержке Киева в секрете.

Ранее президент США Джо Байден в рамках телефонных переговоров с Шольцем договорился поставлять Украине БМП Bradley, Германия, в свою очередь, пообещала организовать поставки БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Позднее в ФРГ заявили, что первые бронетранспортеры для Киева будут готовы к передаче в первом квартале 2023 года, передает RT.

Армия,Олаф Шольц,Джозеф Байден,
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