В Германии назвали вселяющее страх в Запад российское оружие

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» вселяют страх в военных стратегов стран Запада. Об этом заявил обозреватель Ян-Фредерик Вендт в статье для издания Frankfurter Rundschau.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС Минобороны РФ/ТАСС

Журналист подчеркнул, что в отличие от других ракетных систем, «Цирконами» можно управлять даже после того, как они были запущены. По словам Вендта, сочетание управляемости и скорости делает их практически неуязвимыми для систем противовоздушной обороны.

Напомним, что 4 января президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», который оснащен ракетными системами «Циркон». Российский лидер подчеркнул, что такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от внешних угроз, а аналогов «Цирконам» нет нигде в мире.