В Германии назвали вселяющее страх в Запад российское оружие

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11 минут назад

FR: ракеты «Циркон» стали настоящим кошмаром для западных стратегов

Никита Бородкин

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» вселяют страх в военных стратегов стран Запада. Об этом заявил обозреватель Ян-Фредерик Вендт в статье для издания Frankfurter Rundschau.

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Фото: Минобороны РФ/ТАССМинобороны РФ/ТАСС

Журналист подчеркнул, что в отличие от других ракетных систем, «Цирконами» можно управлять даже после того, как они были запущены. По словам Вендта, сочетание управляемости и скорости делает их практически неуязвимыми для систем противовоздушной обороны.

Напомним, что 4 января президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», который оснащен ракетными системами «Циркон». Российский лидер подчеркнул, что такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от внешних угроз, а аналогов «Цирконам» нет нигде в мире.

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Также ранее сообщалось, что первым штатным носителем подводной версии ракетного комплекса может стать атомная подводная лодка «Пермь», которая относится к проекту «Ясень-М». Корабль выйдет на испытания в конце 2024 или начале 2025 года, а передача подлодки флоту может состояться в 2026 году.

Армия,Владимир Путин,Госдума,
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