В Германии назвали вселяющее страх в Запад российское оружие

«В отличие от других ракетных систем, снаряды ["Циркона"] могут управляться даже после того, как они были выпущены и достигли скорости звука, кратной 1235 километрам в час. Такое сочетание управляемости и скорости делает их практически неуязвимыми для зенитных систем», — объяснил он и отметил, что российские гиперзвуковые ракеты относятся к новому классу систем вооружения.