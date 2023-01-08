Военные РФ применили против ВСУ самый мощный миномет «Тюльпан»

«Тюльпан» назван в статье самым мощным минометом в мире. Впервые их применили в 1980-е годы в Афганистане для уничтожения огневых точек боевиков в пещерах и каменных завалах. Впоследствии самоходные минометы использовались во время второй чеченской компании, в том числе при штурме Грозного в 1999-2000 годах и уничтожении бункеров с боевиками.