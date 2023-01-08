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5 минут назад

РИА Новости: военные РФ применили против ВСУ самый мощный самоходный миномет «Тюльпан»

Газета.Ru

Российские Вооруженные силы применили в зоне спецоперации на Украине тяжелый самоходный миномет 2С4 «Тюльпан», сообщает РИА Новости.

Военные РФ применили против ВСУ самый мощный миномет «Тюльпан»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На опубликованных агентством кадрах видно несколько взрывов, которые разрушают бетонные укрепления украинского военного объекта. Огонь корректирует оператор беспилотника 1-й Славянской бригады. Оружие предназначено для уничтожения фортификационных сооружений, скоплений техники и живой силы противника.

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«Тюльпан» назван в статье самым мощным минометом в мире. Впервые их применили в 1980-е годы в Афганистане для уничтожения огневых точек боевиков в пещерах и каменных завалах. Впоследствии самоходные минометы использовались во время второй чеченской компании, в том числе при штурме Грозного в 1999-2000 годах и уничтожении бункеров с боевиками.

Как сообщала госкорпорация «Ростех», «Тюльпаны» продолжают поступать в войска, наряду с самоходными артиллерийскими установками Мста-С, «Малка», «Акация», «Гиацинт-С» и другой техникой.

Армия,НАТО,Ростех,
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