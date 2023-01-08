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13 минут назад

Репортер Bild: Группировка ВСУ в Соледаре находится под угрозой окружения

Российская Газета

Группировка ВСУ в Соледаре может попасть в "котёл" уже в ближайшее время, пишет журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Репортер Bild: Группировка ВСУ в Соледаре находится под угрозой окружения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, российские силы вошли в центр Соледара в ДНР с востока и севера и контролируют примерно 80% города, стараясь окружить то, что осталось.

Взятие Соледара, вероятно, приведет к эффекту домино и потере Киевом большого количества территорий в ближайшее время, написал он у себя в соцсетях.

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Ранее стало известно, что российские войска в ДНР в ходе наступления прорвали оборону ВСУ и продвинулись в сторону центра Соледара. Сообщалось, что противник несет здесь большие потери и готовится отступать.

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