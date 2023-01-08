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20 минут назад

Журналист Bild: силы РФ окружают ВСУ в Соледаре

Ura.Ru

Силы РФ окружают украинскую армию в Соледаре и контролируют уже 80% территории. Об этом заявил журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Западные СМИ сообщили об успехах сил РФ в Соледаре
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАССПресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Ситуация в Соледаре ужасная. Русские взяли более половины города и одновременно окружают то, что осталось. Украина нуждается в массированном контрнаступлении здесь, иначе они проиграют, что, вероятно, приведет к эффекту домино, и вскоре будут потеряны новые территории», — написал Репке в Twitter.

Россия удерживает большую часть Соледара (80%) в украинском конфликте, заявил журналист со ссылкой на геолокационные данные. По его словам, силы РФ вошли в центр с севера и востока. Репке сообщил, что ВСУ более-менее стабильно удавалось удерживать фронт в Соледаре с конца августа. Украина потеряла контроль над Якловлевкой и Бахмутским, что также ухудшает ситуацию, отметил он.

Российская армия в январе возобновила атаки на Соледарском направлении, из-за чего ВСУ перешли в западную часть города, сообщает ОТР. Позже военный корреспондент Семен Пегов рассказал, что российской армии удалось прорвать оборону Соледара. В конце декабря в ЛНР сообщали, что ВСУ перебросили в Артемовск (Бахмут) и Соледар иностранных наемников, передает деловое издание «Взгляд».

Армия,Семен Пегов,
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