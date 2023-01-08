Западные СМИ сообщили об успехах сил РФ в Соледаре

Силы РФ окружают украинскую армию в Соледаре и контролируют уже 80% территории. Об этом заявил журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Ситуация в Соледаре ужасная. Русские взяли более половины города и одновременно окружают то, что осталось. Украина нуждается в массированном контрнаступлении здесь, иначе они проиграют, что, вероятно, приведет к эффекту домино, и вскоре будут потеряны новые территории», — написал Репке в Twitter.

Россия удерживает большую часть Соледара (80%) в украинском конфликте, заявил журналист со ссылкой на геолокационные данные. По его словам, силы РФ вошли в центр с севера и востока. Репке сообщил, что ВСУ более-менее стабильно удавалось удерживать фронт в Соледаре с конца августа. Украина потеряла контроль над Якловлевкой и Бахмутским, что также ухудшает ситуацию, отметил он.