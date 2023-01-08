Спецоперация на Украине 8 января: последние новости на сегодня

«Они [провокации], к сожалению, есть. То, что я видел в Донбассе. И попытки прилета беспилотников в ночь, когда шла рождественская служба в Севастополе, и в Херсонской области, и в Запорожской области. Это же внутренний выбор каждого человека. К сожалению, с той стороны сегодня для многих лиц, принимающих решения, ничего христианского и православного в душе не осталось. Бог им судья», — отметил Кириенко.