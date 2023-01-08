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34 минуты назад

Спецоперация на Украине 8 января: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 8 января 2023 года.

Спецоперация на Украине 8 января: последние новости на сегодня
Фото: ТАССТАСС

Кириенко заявил, что задачи СВО все равно будут выполнены

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Поставленные главой государства Владимиром Путиным задачи специальной военной операции будут выполнены, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя президентской Администрации Сергея Кириенко.

По его словам, «победа обязательно будет».

«Задачи, которые поставлены президентом в специальной военной операции, все равно будут выполнены. И победа будет обязательно, и нормальная достойная жизнь», — сказал замруководителя.

Кириенко указал на провокации со стороны Киева во время объявленного Москвой рождественского перемирия.

«Они [провокации], к сожалению, есть. То, что я видел в Донбассе. И попытки прилета беспилотников в ночь, когда шла рождественская служба в Севастополе, и в Херсонской области, и в Запорожской области. Это же внутренний выбор каждого человека. К сожалению, с той стороны сегодня для многих лиц, принимающих решения, ничего христианского и православного в душе не осталось. Бог им судья», — отметил Кириенко.

ВСУ ведут обстрел ДНР: за сутки выпущено 178 снарядов

Украинская армия продолжает обстрел Донецкой народной республики, сообщает «Свободная пресса».

За сутки по территории ДНР ВСУ выпустили 178 снарядов различных калибров.

«На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На ясиноватском — пять обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм. На горловском — 15 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. Выпустили 178 единиц различных боеприпасов», — сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Под обстрелом оказались Донецк, Гольмовский, Горловка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Каштановое, Яковлевка, Минеральное и Макеевка. Были ранены два мирных жителя. Также повреждены 17 домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

В РПЦ заявили о недостатке военных священников в зоне СВО

В зону проведения специальной военной операции отправляют фронтовых священников, однако их недостаточно, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойду.

По его словам, речь идет о десятках капелланов.

«И синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами работает над увеличением числа военных священников и окончательному урегулированию их статуса, социальных гарантий и так далее», — отметил Легойда.

Подчеркивается, что нередко на нужды капелланов собираются народные средства. Также волонтеры направят рождественские подарки участникам спецоперации.

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