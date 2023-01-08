В Германии порассуждали об односторонней поставке оружия Украине

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль порассуждал об односторонней поставке оружия Украине в беседе с RND.

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По словам политика, на данный момент ни одна страна не поставляет Киеву такие тяжелые танки, как Leopard 1 или Leopard 2. В то же время, в России не раз заявляли о том, что западные государства являются воюющей стороной на Украине.

«Поэтому правильно, что американцы, французы, а также мы как федеральное правительство постоянно думаем о том, можем ли мы сейчас оказаться вовлеченными в эту войну», — добавил он.

При этом Клингбайль пообещал «дальше смотреть, какими могут быть следующие шаги».

В то же время Клингбайль отметил, что Запад настроен на то, чтобы не ослаблять поддержку Киева. По его словам, поставки боевых машин пехоты — это сигнал согласованных действий и поддержки Украины западными странами.