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1 час назад

В Германии порассуждали об односторонней поставке оружия Украине

Lenta.ru

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль порассуждал об односторонней поставке оружия Украине в беседе с RND.

В Германии порассуждали об односторонней поставке оружия Украине
Фото: ТАССТАСС

По словам политика, на данный момент ни одна страна не поставляет Киеву такие тяжелые танки, как Leopard 1 или Leopard 2. В то же время, в России не раз заявляли о том, что западные государства являются воюющей стороной на Украине.

«Поэтому правильно, что американцы, французы, а также мы как федеральное правительство постоянно думаем о том, можем ли мы сейчас оказаться вовлеченными в эту войну», — добавил он.

При этом Клингбайль пообещал «дальше смотреть, какими могут быть следующие шаги».

В то же время Клингбайль отметил, что Запад настроен на то, чтобы не ослаблять поддержку Киева. По его словам, поставки боевых машин пехоты — это сигнал согласованных действий и поддержки Украины западными странами.

Ранее комиссар бундестага Германии по обороне Ева Хегль сообщила, что бундесвер столкнулся с острой нехваткой практически всей номенклатуры необходимого для армии оборудования, снаряжения и боеприпасов — от рюкзаков, шлемов и раций, до танков и патронов для стрелкового оружия.

Армия,Бундестаг,
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