На Украине ответили на вопрос о мобилизации женщин

Жительницы Украины на данном этапе конфликта мобилизации не подлежат, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя министра обороны страны Анны Маляр.
«Единственная специальность, подлежащая мобилизации, — это медицинская, но по ней до 2026 года (для женщин) нет обязательной постановки на учет», — сообщила она.
Отмечается, что по всем остальным специальностям служба для женщин Украины в настоящее время является добровольной.
Ранее глава государства Владимир Зеленский отказал в демобилизации военным, прослужившим год в Вооруженных силах Украины. Президент напомнил о действующих в стране законах, согласно которым военных, служащих во время мобилизации, могут уволить только из-за их возраста, состояния здоровья, по семейным обстоятельствам или если в отношении них вступает в силу обвинительный приговор.
Напомним, депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что второй волны мобилизации в России в ближайшие полгода проводить нет необходимости.
«Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, ещё до конца не введены в сражение», — заявил парламентарий.