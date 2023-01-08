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36 минут назад

На Украине ответили на вопрос о мобилизации женщин

Елена Прошина

Жительницы Украины на данном этапе конфликта мобилизации не подлежат, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя министра обороны страны Анны Маляр.

На Украине ответили на вопрос о мобилизации женщин
Фото: ТАССТАСС

«Единственная специальность, подлежащая мобилизации, — это медицинская, но по ней до 2026 года (для женщин) нет обязательной постановки на учет», — сообщила она.

Отмечается, что по всем остальным специальностям служба для женщин Украины в настоящее время является добровольной.

Ранее глава государства Владимир Зеленский отказал в демобилизации военным, прослужившим год в Вооруженных силах Украины. Президент напомнил о действующих в стране законах, согласно которым военных, служащих во время мобилизации, могут уволить только из-за их возраста, состояния здоровья, по семейным обстоятельствам или если в отношении них вступает в силу обвинительный приговор.

Напомним, депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что второй волны мобилизации в России в ближайшие полгода проводить нет необходимости.

«Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, ещё до конца не введены в сражение», — заявил парламентарий.

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