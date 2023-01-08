На Украине ответили на вопрос о мобилизации женщин

«Единственная специальность, подлежащая мобилизации, — это медицинская, но по ней до 2026 года (для женщин) нет обязательной постановки на учет», — сообщила она.

Отмечается, что по всем остальным специальностям служба для женщин Украины в настоящее время является добровольной.

Ранее глава государства Владимир Зеленский отказал в демобилизации военным, прослужившим год в Вооруженных силах Украины. Президент напомнил о действующих в стране законах, согласно которым военных, служащих во время мобилизации, могут уволить только из-за их возраста, состояния здоровья, по семейным обстоятельствам или если в отношении них вступает в силу обвинительный приговор.