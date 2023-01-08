В ДНР сбили украинский МиГ-29 из украинского ЗРК

В ДНР был уничтожен истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин .

По его словам, украинский самолет был поражен в районе города Курахово из украинского зенитного ракетного комплекса «Оса».

В ноябре прошлого года в Донбассе было создано подразделение из отправившихся на фронт депутатов Государственной Думы. В подразделение БАРС «Каскад» вошли депутаты нижней палаты российского парламента, а также заксобраний регионального уровня, которые добровольно отправились на фронт. Командиром подразделения стал лидер «Боевого Братства» полковник Дмитрий Саблин.