В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Аналитик Нафаа указал на три причины, доказывающих преимущество РФ перед НАТО на Украине

Ura.Ruиещё 1

Анализ конфликта на Украине говорит о преимуществе России перед НАТО на Украине. Своим мнением поделился обозреватель Al Mayadeen Хассан Нафаа.

Озвучены три причины преимущества РФ перед НАТО на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Первая причина связана с воздействием экономических санкций на обе стороны конфликта. Очевидно, что Россия выиграла этот раунд, о чем свидетельствует тот факт, что положение российской валюты (рубля) в настоящее время выглядит более сильным, чем до начала [российско-украинского конфликта]», — заявил Нафаа в эфире спутникового телеканала Al Mayadeen.

По его мнению, второй причиной, по которой НАТО проигрывает России, является боеспособность армии РФ. При этом он добавил, что «Россия задействовала далеко не всю свою военную мощь».

«Третья причина связана со степенью сплоченности политических и военных союзов с обеих сторон. Коалиция, которую возглавляют США, и которая состоит в основном из государств-членов НАТО и некоторых других западных стран, в начале [конфликта] казалась очень сплоченной, но сейчас она кажется менее сплоченной», — подчеркнул он.

По его словам, блок НАТО дал трещину, которая будет прогрессировать под влиянием давления, вызванного зимним сезоном, а также в результате конфликта интересов между США и рядом европейских стран.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе конфликта на территории Украины Россия показала готовность терпеть все невзгоды, чтобы завершить его в свою пользу. Он добавил, что недооценивать силу РФ опасно.

Армия,Санкции,НАТО и Россия,НАТО и Украина,Украина в НАТО,Йенс Столтенберг,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители