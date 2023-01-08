Названы три причины преимущества России перед НАТО на Украине

"Речь идет об экономических трудностях зимой и конфликте интересов между Соединенными Штатами и рядом стран Европы. Россия имеет стратегические союзы, на которые можно опираться, если что-то пойдет не так. Что касается США, то возглавляемому ими альянсу, НАТО, грозит крах, особенно если военное противостояние затянется, а Европа не сможет найти альтернативу российским энергоносителям", - резюмировал журналист.