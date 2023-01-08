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35 минут назад

Al Mayadeen: анализ конфликта на Украине говорит о преимуществе России перед НАТО

Газета.Ruиещё 2

Обозреватель Al Mayadeen Хассан Нафаа заявил, что анализ конфликта на Украине указывает на три фактора, которые говорят о преимуществе России перед НАТО.

Названы три причины преимущества России перед НАТО на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нафаа считает, Соединенные Штаты не смогли объективно оценить объем ресурсов и экономических возможностей, которыми обладает Российская Федерация. Также, по мнению обозревателя, США не смогли правильно оценить и уровень ее военной мощи.

"Первый фактор касается воздействия санкций на обе стороны конфликта. Россия выиграла этот раунд. Об этом свидетельствует тот факт, что положение российской валюты в данный момент сильнее, чем это было до начала конфликта. Также санкции негативно воздействуют на экономику стран Запада, особенно европейских", — отметил он.

Что касается второго фактора, журналист подчеркивает что РФ задействовала "далеко не всю свою военную мощь". К третьему фактору он отнес "степень сплоченности политических и военных альянсов с обеих сторон".

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"Речь идет об экономических трудностях зимой и конфликте интересов между Соединенными Штатами и рядом стран Европы. Россия имеет стратегические союзы, на которые можно опираться, если что-то пойдет не так. Что касается США, то возглавляемому ими альянсу, НАТО, грозит крах, особенно если военное противостояние затянется, а Европа не сможет найти альтернативу российским энергоносителям", - резюмировал журналист.

Ранее китайское издание Asia Times сообщало, что Россия побеждает в радиоэлектронной войне на Украине, уничтожая беспилотники украинской армии.

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